Удалённый ASP.NET разработчик

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки177 просмотров
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В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный ASP.NET разработчик

Обязательные навыки: ASP.NET, C#.NET

Желательные нывыки: HTML, JS, AJAX

Описание проекта: интранет решение по автоматизации деятельности компании-заказчика

Дата начала работ: ASAP

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Оплата: $5-7 в час

Длительность контракта: 2 месяца. После завершения проекта возможно продолжение сотрудничества.

Интенсивность работы: 20-40 часов в неделю.

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Для участия в конкурсе по вакансии отправьте резюме на e-mail [email protected] (если e-mail не виден - оставьте заявку - он будет выслан приватным сообщением в ответ). Заголовок письма: "ASP.NET developer".

14 лет назад
idn
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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