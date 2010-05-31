Senior .NET Developer

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка63 просмотра
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Динамично развивающаяся IT компания, приглашает на постоянную работу Senior .Net разработчика для участия в новых интересных проектах.

ТРЕБОВАНИЯ:

* WPF

* Silverlight 3/4

* WCF

* WCF RIA Services

* Expression Studio 3 (Blend, Design, Encoder, Web)

* C#.NET, CLR, BCL

* SQL Server 2005/2008, T-SQL

* отличное понимание концепций ООП

* архитектурные паттерны и паттерны проектирования

* владение английским языком (технический разговорный/письменный)

ОБЯЗАННОСТИ:

* сбор и анализ требований

* проектирование архитектуры

* разработка приложений

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

* возможность творческой работы и участия в развитии компании

* карьерный и профессиональный рост

* технологические тренинги

* возможности для самореализации

* сертификация

* 24 дня оплачиваемый отпус, 100% оплачиваемый больничный

* дружный коллектив

* гибкий график

14 лет назад
Eowinn
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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