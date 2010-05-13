Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ведущий Java-разработчик.
Проект - система электронных закупок.
Много интересных задач - кластеры, высокие нагрузки, RIA, RPC.
Development:
Java (JSE) 1.5.x, 1.6.x, Hibernate 3.x, PostgreSQL.
Знание GlassFish, ExtJS - будет плюсом.
*nix (FreeBSD, Linux) - на уровне пользователя
Technical Leadership:
- Руководство разработкой архитектур информационных систем
- Выбор и обоснования технологической платформы
- Разработка модулей высокой степени сложности
Team Management:
- Управление командой (5 человек), взаимодействие с внешними командами
- Мотивация, оценка показателей разработчиков
- Развитие
Проживание: Предпочтение - Москва и Московская область. Для других
регионов - обязательны частые коммандировки в Москву.
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