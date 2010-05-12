Требуется разработчик Typo3

Требуется разработчик на typo3 с опытом работы более 2 лет для большого проекта.

Необходимо умение работать с dojo и nutch.

Работа будет проводиться с напарником (еще одним программистом на typo3), которого уже нашли.

Задачи будут описаны в документе, также будут представлены вайрфреймы.

Если вы согласны с нами сотрудничать, подтвердите Ваше согласие обратным письмом, бюджет проекта будет оговорен после вашего подтверждения.

Наличие в контактах телефона обязательно!!!

О себе: Первый филиал в России швейцарской компании Penceo SARL. Мы предоставляем услуги в сфере web дизайна, брендинга, Print дизайна, а также ведем работу над созданием веб-сайтов.

penceo.com/

Локально филиал находиться в г. Калуга

Тел: 8(4842)900-613