Для разработки приложения в социальной сети (VKontakte), требуется веб-разработчик (UI + сервер): * Уверенное знание JavaScript; * Опыт работы с любым JS Framework (jQuery, Prototype, etc.); * Уверенное знание CSS, умение делать качественную кроссбраузерную верстку; * Опыт разработки асинхронных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется программист на Perl для правки/написания скриптов для cms Twilight
- Похожие заказы
- $1382Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен супер-творческий программист в несколько далеко идущих проектов. Полное доверие и дружественная атмосфера в работе гарантированы. Знания: PHP, AJAX, MySQL CMS Drupal или аналог (на уровне разработки собственных модулей) SEO (под Яндекс и Google) Город проживания: МоскваЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужна группа разработчиков, или вебмастер На англо портал Описание вакансии: Требования: - возраст от 25 лет; - опыт работы от 3 - 5 лет; - обязательно глубокое знание и опыт работы php, mysql, javascript, ajax, html, css, joomla верстка, Photoshop, ...Закрыт14 лет назад
Доброго дня требуется на не постоянную работу программер по php оплата сдельная, всё остальное по аське! 577*345*959 Возможно постоянное сотрудничество! постоянно много мелких заказав, а периодически есть и крупные! всё зависит от мастерства мастера. ДЛЯ ТЕХ КТО ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен флеш программист с опытом написания флеш приложений. Грамотное оформление кода - одно из важнейших условий.Закрыт14 лет назад
- $10000
Нужен ведущий программист!!!!! Место для умного человека, искушенного в веб-программировании и дизайне интерфейсов. Это тот человек, который предъявляет высокие требования к качеству собственного труда и не идет на компромиссы в том, что касается логики и скорости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1300
Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика. Зарплата $1300/месяц. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP, HTML, JavaScript (jQuery или YUI), SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть работа для программиста, достаточно хорошо знакомого с Symfony и Doctrine для удаленной работы с возможностью загрузки минимум 4 часа в сутки, желательно больше. Суть работы - помощь в реализации затянувшегося проекта. При достойном качестве ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется программист, поддержка серверной части, создание парсеров, работа с базой данных. PHP, Apache, MySQL. Зп от 800 до 1200 за месяц, неделя - 40 часов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Для написание приложений в соц. сети типа Vkontakte, Facebook, для мобильных телефонов, и, возможно, других задач. Оплата договорная, важно качество и опыт работы. Планируется постоянная попроектная работа.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад