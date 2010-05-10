Программист

Доброго дня требуется на не постоянную работу программер по php оплата сдельная, всё остальное по аське! 577*345*959

Возможно постоянное сотрудничество! постоянно много мелких заказав, а периодически есть и крупные!

всё зависит от мастерства мастера.

ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ! у меня на аське стоит антибот! и скидывать мне сообщения бесполезно! пока не ответите на вопрос бота!