WEB Developer

Нужен супер-творческий программист в несколько далеко идущих проектов. Полное доверие и дружественная атмосфера в работе гарантированы. Знания: PHP, AJAX, MySQL CMS Drupal или аналог (на уровне разработки собственных модулей) SEO (под Яндекс и Google) Город проживания: Москва
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки приложения в социальной сети (VKontakte), требуется веб-разработчик (UI + сервер):
* Уверенное знание JavaScript;
* Опыт работы с любым JS Framework (jQuery, Prototype, etc.);
* Уверенное знание CSS, умение делать качественную кроссбраузерную верстку;
* Опыт разработки асинхронных веб-приложений;
* Опыт разработки веб-приложений на PHP или любом другом языке;
* Умение использовать Web Frameworks (Zend Framework, CodeInginter, Django);
* Опыт работы с MySQL;
* Понимание принципов ООП;
* Знание английского языка на уровне чтения тех. документации;
* Ответственность, умение работать самостоятельно.
Плюсами являются:
* Знание технологий Flash, Flex, опыт разработки на ActionScript
* Опыт использования API социальных сервисов – Facebook API, Twitter API, Vkontakte API
* Портфолио
Условия:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Частичная занятость.
Офис в 5-ти минутах от метро «Чкаловская»
Оплата – 40000 рублей
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужна группа разработчиков, или вебмастер На англо портал Описание вакансии: Требования: - возраст от 25 лет; - опыт работы от 3 - 5 лет; - обязательно глубокое знание и опыт работы php, mysql, javascript, ajax, html, css, joomla верстка, Photoshop, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго дня требуется на не постоянную работу программер по php оплата сдельная, всё остальное по аське! 577*345*959 Возможно постоянное сотрудничество! постоянно много мелких заказав, а периодически есть и крупные! всё зависит от мастерства мастера. ДЛЯ ТЕХ КТО ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен флеш программист с опытом написания флеш приложений. Грамотное оформление кода - одно из важнейших условий.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10000
Нужен ведущий программист!!!!! Место для умного человека, искушенного в веб-программировании и дизайне интерфейсов. Это тот человек, который предъявляет высокие требования к качеству собственного труда и не идет на компромиссы в том, что касается логики и скорости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1300
Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика. Зарплата $1300/месяц. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP, HTML, JavaScript (jQuery или YUI), SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть работа для программиста, достаточно хорошо знакомого с Symfony и Doctrine для удаленной работы с возможностью загрузки минимум 4 часа в сутки, желательно больше. Суть работы - помощь в реализации затянувшегося проекта. При достойном качестве ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется программист, поддержка серверной части, создание парсеров, работа с базой данных. PHP, Apache, MySQL. Зп от 800 до 1200 за месяц, неделя - 40 часов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Для написание приложений в соц. сети типа Vkontakte, Facebook, для мобильных телефонов, и, возможно, других задач. Оплата договорная, важно качество и опыт работы. Планируется постоянная попроектная работа.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуется помошник на мелкие работы вроде: кроссбраузерно заверстать страничку (DIV+CSS); перевести из DOC в HTML; исправления макета в фотошопе вида "покрасить, передвинуть, заменить, нарисовать". Основные требования: аккуратность в коде (возможно комментарии); лояльность к чужому коду (помошник - вы, а ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад