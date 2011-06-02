Perl Программист

Для постоянного сотрудничества требуется программист на Perl для правки/написания скриптов для cms Twilight
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке.
Требования:
Хорошее знание Perl, mysql. Также желателен опыт работы с кроном и большими базами.
Знание английского языка необязательно, но пригодится для того, чтобы быстрее разобраться в проекте (сайт англоязычный).
Обязанности:
обновление новым функционалом существующего сайта. Поэтому если у вас - аллергия на чужой код, этот проект - не для вас.
Условия:
тип работы - удаленный, часы работы выбираете самостоятельно. Такая работа будет удобна тем, у кого постоянно остается достаточно свободного времени помимо основной работы (минимум 40 часов в месяц). Или это может стать постоянной и основной работой.
Московским разработчикам с амбициями в 50$ в час просьба не беспокоиться. Оплата - по факту отработанных часов за месяц (онлайн-система учета времени), из расчета 10$/час, через Webmoney 1-5 числа каждого месяца следующего за расчетным. Возможны другие варианты оплаты. Если Вы считаете, что Ваше рабочее время стоит дороже, докажите это выполненным тестовым заданием.
Вместо собеседования - небольшое тестовое задание в аттаче. Ждем ваши резюме и выполненные тестовые задания по внутренней системе сообщений или электронной почте [email protected] (Subject: Программист Perl).
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