rey

Кирилл rey

 
43 годаУкраина/Киев
20 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Правки по сайту

    Необходимо внести изменения в магазине на основе Magento: [list][*]Удалить с сайта плагин PayPal [*]Починить подключение jQuery [*]Починить функционал кнопок и выпадающих окон [*]Провести общую диагностику сайта [*]Сменить логотип [*]Убрать баги с отображением витрины.[/list]

    MagentojQuery
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести описание товаров с русского на английский

    Необходимо перевести описание трех товаров (компьютерных игр) с русского на английский. Текст (4230 знаков) прикреплен к заданию. Если у Вас есть опыт перевода текстов по тематике компьютерных игр, пожалуйста, укажите в своем предложении. В перспективе нужно перевести ...

    Переводы41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект на CS-Cart

    Необходима масштабная доработка проекта на CS Cart платформе 4.х. Частично кастомизация уже выполнена. Оценку бюджета можно будет провести после знакомства с самим проектом. Просьба размещать свои предложения, только если у Вас есть опыт  работы с CS ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP программист со знанием CS Cart

    Ищем PHP программиста с опытом разработки на CS Cart платформе для работы над веб-проектом нашей компании на постоянной основе. Требования: Хорошее знание PHP, CS Cart 4.x, mysql. Большим плюсом будет опыт работы с jQuery и Zend ...

    PHPMySQLjQuery
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оператор службы поддержки на сайт (не call-center)

    Добрый день, Приглашаем сотрудника в службу поддержки для работы в удаленном режиме на наш англоязычный проект. Требования: * Письменный английский на хорошем уровне * Доброжелательное отношение к пользователям * Высокая обучаемость (Для эффективных ответов нужно будет время от времени ...

    Служба поддержки13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP-программист

    Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над веб-проектами нашей компании на постоянной основе. В основном, это будет поддержка существующих проектов, но в перспективе также разработка новых. Требования: Хорошее знание PHP, ...

    PHPMySQLjQueryAjax
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Perl программист на фриланс/зарплату

    $2500

    Добрый день, приглашаем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе или на зарплату в удаленном режиме. Наш проект существует с 2003 года, в нем зарегистрировано 570 тысяч пользователей. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. Опыт ...

    MySQLNginxPerl
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Perl программист

    Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...

    MySQLPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Perl Программист

    $1600

    Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...

    MySQLPerl
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект на Zend Framework

    Добрый день, мы ищем команду программистов с опытом создания сайтов на Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании. Проект большой, с различными запланированными обновлениями, поэтому поддержка проекта может стать основной для Вас на ...

    PHPMySQLДизайн сайтаjQueryAjax
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой ...

    PHPMySQLjQueryAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой ...

    PHPMySQLjQueryAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист Perl

    $1600

    Добрый день, мы ищем хорошего Perl программиста для работы над популярным веб-проектом компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. Также желателен опыт работы с кроном и большими базами. Знание ...

    MySQLPerl
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP программист

    Добрый день, мы ищем PHP программиста для работы над популярным веб-проектом компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме. Требования: Отличное знание PHP, mysql. Большим плюсом является опыт работы с кроном, SVN, nginx/ C/C++ (если есть ...

    PHPMySQLNginx
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-программист

    Добрый день, мы ищем хорошего программиста для работы над веб-проектами компании на фриланс-основе. Требования: Хорошее знание PHP, mysql. Также желателен опыт работы с кроном и SVN (не знаете, научим :). Знание английского языка пригодится для того, чтобы быстрее разобраться ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программирование новостного сайта

    Добрый день, Для небольшого новостного сайта нужно установить бесплатную CMS на Ваш выбор и на стандартный фронт-энд применить разработанный дизайн сайта. Требования к функционалу: 1) выборка новостей по дате (с.. по.. ) 2) WYSIWYG-редактор новостей 3) возможность прикреплять фотографии к каждой новости ...

    Дизайн сайтаHTML
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перенаправление через Flash

    $50

    Добрый день, необходим апгрейд мини-флеша: Приаттаченный файл ldr.swf получает один параметр u, содержащий url сайта, на который необходимо перейти. В flash-скрипте прописана одна команда: getURL(u,"_self"). Таким образом, при вводе http://www.abc.com/ldr.swf?u=http://lenta.ru пользователь перейдет на http://lenta.ru Однако, если в переменной u ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • HTML-рассылка

    Нужно нарисовать и сверстать рассылку по заданому шаблону Дизайн - минималистический, на основе дизайна существующего сайта Важно сделать это до 2 января...

    HTML
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад