Необходимо внести изменения в магазине на основе Magento: [list][*]Удалить с сайта плагин PayPal [*]Починить подключение jQuery [*]Починить функционал кнопок и выпадающих окон [*]Провести общую диагностику сайта [*]Сменить логотип [*]Убрать баги с отображением витрины.[/list]
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести описание трех товаров (компьютерных игр) с русского на английский. Текст (4230 знаков) прикреплен к заданию. Если у Вас есть опыт перевода текстов по тематике компьютерных игр, пожалуйста, укажите в своем предложении. В перспективе нужно перевести ...Переводы41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходима масштабная доработка проекта на CS Cart платформе 4.х. Частично кастомизация уже выполнена. Оценку бюджета можно будет провести после знакомства с самим проектом. Просьба размещать свои предложения, только если у Вас есть опыт работы с CS ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем PHP программиста с опытом разработки на CS Cart платформе для работы над веб-проектом нашей компании на постоянной основе. Требования: Хорошее знание PHP, CS Cart 4.x, mysql. Большим плюсом будет опыт работы с jQuery и Zend ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Приглашаем сотрудника в службу поддержки для работы в удаленном режиме на наш англоязычный проект. Требования: * Письменный английский на хорошем уровне * Доброжелательное отношение к пользователям * Высокая обучаемость (Для эффективных ответов нужно будет время от времени ...Служба поддержки13 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над веб-проектами нашей компании на постоянной основе. В основном, это будет поддержка существующих проектов, но в перспективе также разработка новых. Требования: Хорошее знание PHP, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Добрый день, приглашаем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе или на зарплату в удаленном режиме. Наш проект существует с 2003 года, в нем зарегистрировано 570 тысяч пользователей. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. Опыт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1600
Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, мы ищем команду программистов с опытом создания сайтов на Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании. Проект большой, с различными запланированными обновлениями, поэтому поддержка проекта может стать основной для Вас на ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1600
Добрый день, мы ищем хорошего Perl программиста для работы над популярным веб-проектом компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. Также желателен опыт работы с кроном и большими базами. Знание ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, мы ищем PHP программиста для работы над популярным веб-проектом компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме. Требования: Отличное знание PHP, mysql. Большим плюсом является опыт работы с кроном, SVN, nginx/ C/C++ (если есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день, мы ищем хорошего программиста для работы над веб-проектами компании на фриланс-основе. Требования: Хорошее знание PHP, mysql. Также желателен опыт работы с кроном и SVN (не знаете, научим :). Знание английского языка пригодится для того, чтобы быстрее разобраться ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, Для небольшого новостного сайта нужно установить бесплатную CMS на Ваш выбор и на стандартный фронт-энд применить разработанный дизайн сайта. Требования к функционалу: 1) выборка новостей по дате (с.. по.. ) 2) WYSIWYG-редактор новостей 3) возможность прикреплять фотографии к каждой новости ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день, необходим апгрейд мини-флеша: Приаттаченный файл ldr.swf получает один параметр u, содержащий url сайта, на который необходимо перейти. В flash-скрипте прописана одна команда: getURL(u,"_self"). Таким образом, при вводе http://www.abc.com/ldr.swf?u=http://lenta.ru пользователь перейдет на http://lenta.ru Однако, если в переменной u ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Нужно нарисовать и сверстать рассылку по заданому шаблону Дизайн - минималистический, на основе дизайна существующего сайта Важно сделать это до 2 января...HTML-верстка19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
В существующем проекте www.employersfriend.com, написанном на PHP+MySQL, нужно внести принципиальные изменения: All users get free content. If they want more they are invited to log on. At that point they are offered a free 30 ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад