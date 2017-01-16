Перевести описание товаров с русского на английский

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Закрыт41 заявка308 просмотров

Необходимо перевести описание трех товаров (компьютерных игр) с русского на английский. Текст (4230 знаков) прикреплен к заданию.

Если у Вас есть опыт перевода текстов по тематике компьютерных игр,

пожалуйста, укажите в своем предложении.

В перспективе нужно перевести 300+ описаний игр. Спасибо.

8 лет назад
rey
45 лет
22 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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