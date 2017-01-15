Требуется профессиональный переводчик с русского на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок210 просмотров

Требуются профессиональные переводчики с опытом работы с художественными текстами и знанием разговорного сленга. Задача: перевод художественной книги с русского на английский. Суммарный объем: около

500 000 знаков с пробелами, который будет разделен на нескольких человек

(в идеале – 10-12). Стоимость: ДО 150 рублей за 1000 знаков с пробелами.  При отборе будет учитываться наличие диплома(с хорошими оценками) о высшем профильном образовании. В откликах указывайте,

пожалуйста, какой объем можете выполнить за день.

Тестовое задание во вложении (не оплачивается)

ОТКЛИКИ БЕЗ ВЫПОЛНЕННОГО ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

8 лет назад
JoseBrown88
Мария 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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