Требуется профессиональный переводчик с русского на английский

Требуются профессиональные переводчики с опытом работы с художественными текстами и знанием разговорного сленга. Задача: перевод художественной книги с русского на английский. Суммарный объем: около

500 000 знаков с пробелами, который будет разделен на нескольких человек

(в идеале – 10-12). Стоимость: ДО 150 рублей за 1000 знаков с пробелами. При отборе будет учитываться наличие диплома(с хорошими оценками) о высшем профильном образовании. В откликах указывайте,

пожалуйста, какой объем можете выполнить за день.

Тестовое задание во вложении (не оплачивается)

ОТКЛИКИ БЕЗ ВЫПОЛНЕННОГО ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.