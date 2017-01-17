Нужно перевести 5 статей о кофе с русского на английский. Перевод нужен качественный - не гугл транслейт т.е. без ошибок и с соблюдением всех временных конструкций, проверять будет носитель языка, поэтому гугл транслейт не ...
Перевод с русского на английский
Нужен перевод текста (в прикрепленном файле) с русского на английский, объем - 2249 символов без пробелов. Стоимость - 150 грн. Оплата на карту ПриватБанка.
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