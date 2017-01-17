Перевод с русского на английский

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок210 просмотров

Нужен перевод текста (в прикрепленном файле) с русского на английский, объем - 2249 символов без пробелов. Стоимость - 150 грн. Оплата на карту ПриватБанка.

8 лет назад
bestaff
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Работа выполнена качественно и быстро.
Отличный заказчик! Все четко и вовремя! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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