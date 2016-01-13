Нужно переписать текст презентации, и сделать объем 3000 символов без пробелов. Уникальность 90%. Сроки (13.01.2016) до 18:00. Оплата: 100 руб - 1000 символов без пробелов.
Перевод сайта на китайский язык
Нужно перевести тексты на сайте на китайский язык, естественно про машинный перевод речь не идет
Заявки фрилансеров
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