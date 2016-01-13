Перевод сайта на китайский язык

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Закрыт8 заявок185 просмотров

Нужно перевести тексты на сайте на китайский язык, естественно про машинный перевод речь не идет

http://asthma.in.ua

8 лет назад
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров