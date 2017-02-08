Срочно. Перевод главной страницы сайта, мультиязычность.

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Завершен18 заявок295 просмотров

Нужен качественный перевод главной страницы сайта. На английский, испанский, немецкий, турецкий, китайский. Можно на любой из этих языков или на все. Сайт http://beta.ensoclub.com/ примерно 3500 знаков.

8 лет назад
mvv999
52 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад
$30
1 день
Спасибо, всё сделано вовремя и качественно! Рекомендую.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад