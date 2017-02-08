В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года. Заказчик: крупная торговая ...
Срочно. Перевод главной страницы сайта, мультиязычность.
Нужен качественный перевод главной страницы сайта. На английский, испанский, немецкий, турецкий, китайский. Можно на любой из этих языков или на все. Сайт http://beta.ensoclub.com/ примерно 3500 знаков.
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