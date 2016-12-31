Перевод и озвучка мультфильмов на английский на уровне носителя языка

Требуется человек владеющий английским на уровне носителя языка для озвучки мультфильмов. Предложения персонажей я вам отправлю ввиде предложений на русском языке, которые нужно будет грамотно перевести и зачитать на английском. В мультфильме около 3-4 персонажей, голос нужно немного менять - мужской более грубый, женский более нежный. Стоимость оплаты прошу указывать в сумме за 1000 знаков (перевод+озвучка). Я должен получить от вас 1 файл текстового перевода и аудиозаписи - 1 предложение 1 файл записи.