Необходимо преобразовать видео на английском в русский текст. Тип видео: блогеры . Есть много видео, в среднем длина видео 5-6 минут. Пишите стоимость за 1 минуту видео.
Перевод и озвучка мультфильмов на английский на уровне носителя языка
Требуется человек владеющий английским на уровне носителя языка для озвучки мультфильмов. Предложения персонажей я вам отправлю ввиде предложений на русском языке, которые нужно будет грамотно перевести и зачитать на английском. В мультфильме около 3-4 персонажей, голос нужно немного менять - мужской более грубый, женский более нежный. Стоимость оплаты прошу указывать в сумме за 1000 знаков (перевод+озвучка). Я должен получить от вас 1 файл текстового перевода и аудиозаписи - 1 предложение 1 файл записи.
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