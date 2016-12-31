Перевод. Статья для детского сайта. RUS -> ENG

$6
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка161 просмотр

Перевод статьи для сайта с детскими играми. 

Размер текста в районе 2000 символов. 

8 лет назад
Ev-Gen
37 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Broon
58 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$6
1 день
Спасибо Олегу за быстрый и качественный перевод. Все очень здорово, рекомендую!
Евгений хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата без промедления.

Заявки фрилансеров

Broon
58 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад