Здравствуйте. Необходимо перевести художественную книгу, литературного перевода не требуется, т.к. в дальнейшем будет редактура, но, конечно, он должен быть качественным. Объём большой, порядка 600 страниц. Откликнувшимся необходимо будет выполнить тестовый перевод(прикреплён), так ...
Перевод. Статья для детского сайта. RUS -> ENG
Перевод статьи для сайта с детскими играми.
Размер текста в районе 2000 символов.
Выбранный исполнитель
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