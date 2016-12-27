Составить несколько предложений на ФРАНЦУЗСКОМ

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Закрыт13 заявок217 просмотров

Доброго дня! Требуется переводчик со знанием французского языка, надо составить небольшое приветственное письмо: поздороваться, пожелать всего наилучшего и все.

8 лет назад
guest_14830178160111
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров