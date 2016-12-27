Перевод с русского на английский с синонимами

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Требуется грамотный перевод от носителя английского языка.

Текст вида:

Это (достаточно|довольно|очень) интересное предложение.

Объём текста: ~500 символов.

Как видно, каждый синоним в скобках, отлично сочетается с предложением и не делает его непонятным. Текст на выходе на английском должен быть в таком же виде.

8 лет назад
pavfed
Павел 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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