Требуется грамотный перевод от носителя английского языка. Текст вида: Это (достаточно|довольно|очень) интересное предложение. Объём текста: ~500 символов. Как видно, каждый синоним в скобках, отлично сочетается ...
Перевод текста с корейского на английский
необходим перевод текста с корейского на английский язык
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