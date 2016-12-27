Перевод с сербского

Здравствуйте.

Необходимо перевести художественную книгу, литературного перевода не требуется, т.к. в дальнейшем будет редактура, но, конечно, он должен быть качественным.

Объём большой, порядка 600 страниц.

Откликнувшимся необходимо будет выполнить тестовый перевод(прикреплён), так же предоставлю часть текста для оценки сложности текста.

Пожалуйста, указывайте сразу Вашу ставку за 1800 зсп и сроки выполнения (предел - 1,5 месяца со дня согласования всех деталей).

Благодарю за внимание.