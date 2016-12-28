Перевод с английского на русский (маркетинг)

В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 5 по 25 января 2017 года.

Заказчик: крупная торговая онлайн-площадка.

Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо:

- указать, какими САТ-инструментами вы владеете;

- указать, какой объем вы сможете перевести с 5 по 20 января

включительно;

- указать расценки за слово;

- выполнить тестовый перевод.

Перевод как теста, так и самого проекта будет осуществляться с английского на русский.