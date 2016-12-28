Перевод с английского на русский (маркетинг)

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В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 5 по 25 января 2017 года. 

Заказчик: крупная торговая онлайн-площадка. 

Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо: 

- указать, какими САТ-инструментами вы владеете; 

- указать, какой объем вы сможете перевести с 5 по 20 января 

включительно; 

- указать расценки за слово; 

- выполнить тестовый перевод. 

Перевод как теста, так и самого проекта будет осуществляться с английского на русский. 

8 лет назад
Yulia_AIT
Юлия 
33 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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