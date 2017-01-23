Перевести текст комикса с русского на английский

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Завершен11 заявок276 просмотров

Требуется Перевести текст комикса с русского на английский 4051 зсп   250руб. 

Текст в приложении (для ознакомления).

Деньги на киви кошелек или ЯД или телефон.

8 лет назад
delain2
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$4
1 день
Работу выполнил качественно. Рекомендую.
Заказчик хороший. Оплату получил.

Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад