Перевод статьи для сайта с детскими играми. Размер текста в районе 2000 символов.
Перевести текст комикса с русского на английский
Требуется Перевести текст комикса с русского на английский 4051 зсп 250руб.
Текст в приложении (для ознакомления).
Деньги на киви кошелек или ЯД или телефон.
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