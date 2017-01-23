Перевести текст комикса с русского на английский

Здравствуйте. Необходимо перевести художественную книгу, литературного перевода не требуется, т.к. в дальнейшем будет редактура, но, конечно, он должен быть качественным. Объём большой, порядка 600 страниц. Откликнувшимся необходимо будет выполнить тестовый перевод(прикреплён), так ...