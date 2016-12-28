Видео на анлийском преобразовать в русский текст

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Закрыт17 заявок173 просмотра

Необходимо преобразовать видео на английском в русский текст.   

Тип видео: блогеры .   

Есть много видео, в среднем длина видео 5-6 минут. 

Пишите стоимость за 1 минуту видео. 

8 лет назад
kail063
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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