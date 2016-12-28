Необходим перевод книги узкой специализации о специях и приправах с английского на русский язык.
Видео на анлийском преобразовать в русский текст
Необходимо преобразовать видео на английском в русский текст.
Тип видео: блогеры .
Есть много видео, в среднем длина видео 5-6 минут.
Пишите стоимость за 1 минуту видео.
Заявки фрилансеров
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