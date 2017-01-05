Перевод текста с русского на англиский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка150 просмотров

Требуется уникальный перевод текста с RU на EN

текст 3000 символов.  Нужен человек, который знает свое дело, а тоесть знает Английский в совершенстве и сможет перевести текст как предпочитают его видеть Англичане. Перевод должен быть качественный а не джамуштский.  Интересует только профи. 

8 лет назад
andzhej1979
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Заказывал перевод с RU на EN причем не маленький и довольно сложный текст, остался очень, очень, очень доволен и буду работать с этой милой леди в дальнейшем. рекомендую!!! А главное, что тут присуствует и скорость работы и качество..
Отличный заказчик. Все четко, вовремя, вежливо. Рекомендую 100%.

Заявки фрилансеров

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад