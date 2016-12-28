Перевод книги с английского на русский

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Закрыт38 заявок440 просмотров

Необходим перевод книги узкой специализации о специях и приправах с английского на русский язык.

8 лет назад
ekaterinagurieva
Екатерина 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров