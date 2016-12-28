Перевод книги с английского на русский

Нужна девушка с идеальным разговорным английским для звонка американцу/американке по поводу его/её заказа на американском сайте. Связь предоставляется (скорее всего скайп). Требуется 1-2 звонка, но в будущем периодически будет возникать такая необходимость и я смогу ...