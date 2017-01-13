Текст о профессии, написанный простым и понятным языком для читателя (нехудожественный, нетехнический, ненаучный и т.д. стиль). Перевести на английский язык несколько страниц.
Перевод 7 предложений с рус на англ
СЕЙЧАС!
Вот этот текст (ниже, жирным) надо перевести на англ.:
Выставки ( 5-6 в год.) Тематика: Арго сектор,коммунальная техника, дорожное строительство, транспортные услуги.
Публикация Пр статей на профильных и топовых автомобильных сайтах Украины.
YouTube. Ролики, обзоры, и тест драйвы техники Ford Trucks на оффициальном канале Автек в YouTube. Продвижение этих роликов по количеству просмотров и лайков.
Продвижение сайта http://fordtrucks.com.ua/ в Google и Яндекс используя контекстнуюрекламу Google Adwords и SEO
Cоц.Сети: Facebook, Instagram.
Распространение печатных материалов, бренд буков, флаеров.
В процессе согласования и уточнения дат.
Оплата на Вебмани или Приват Банк
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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