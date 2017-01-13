Перевод 7 предложений с рус на англ

СЕЙЧАС!

Вот этот текст (ниже, жирным) надо перевести на англ.:

Выставки ( 5-6 в год.) Тематика: Арго сектор,коммунальная техника, дорожное строительство, транспортные услуги.

Публикация Пр статей на профильных и топовых автомобильных сайтах Украины.

YouTube. Ролики, обзоры, и тест драйвы техники Ford Trucks на оффициальном канале Автек в YouTube. Продвижение этих роликов по количеству просмотров и лайков.

Продвижение сайта http://fordtrucks.com.ua/ в Google и Яндекс используя контекстнуюрекламу Google Adwords и SEO

Cоц.Сети: Facebook, Instagram.

Распространение печатных материалов, бренд буков, флаеров.

В процессе согласования и уточнения дат.

Оплата на Вебмани или Приват Банк