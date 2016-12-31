Перевод текста с русского на английский.

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Закрыт14 заявок228 просмотров

Текст о профессии, написанный простым и понятным языком для читателя (нехудожественный, нетехнический, ненаучный и т.д. стиль). Перевести на английский язык несколько страниц. 

8 лет назад
annabook
Анна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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