В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года. Заказчик: крупная торговая ...
Требуется переводчик во Франкфурте
Требуется переводчик на 2 дня по 8 часов (11 и 12 января2017 года) на текстильную выставку во Франкфурте на Майне. Английский, русский,
немецкий.
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