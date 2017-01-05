СЕЙЧАС! Вот этот текст (ниже, жирным) надо перевести на англ.: Выставки ( 5-6 в год.) Тематика: Арго сектор,коммунальная техника, дорожное строительство, транспортные услуги. Публикация Пр статей на ...
Перевод с английского на русский (описание товаров - одежда и обувь)
В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года.
Заказчик: крупная торговая онлайн-площадка.
Тематика: перевод описания товаров. Текст довольно простой, в помощь переводчикам отправляются дополнительные инструкции и требования к переводу.
Обязательное требование: владение Trados.
Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо:
- указать, с какими версиями Trados вы работаете;
- указать, какой объем вы сможете перевести с 16 января по 6 февраля включительно;
- указать расценки за слово.
По результатам вам будет отправлен тестовый перевод.
Перевод как теста, так и самого проекта будет осуществляться с английского на русский.
Заявки фрилансеров
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