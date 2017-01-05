Перевод с английского на русский (описание товаров - одежда и обувь)

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В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года. 

Заказчик: крупная торговая онлайн-площадка. 

Тематика: перевод описания товаров. Текст довольно простой, в помощь переводчикам отправляются дополнительные инструкции и требования к переводу. 

Обязательное требование: владение Trados.

Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо: 

- указать, с какими версиями Trados вы работаете; 

- указать, какой объем вы сможете перевести с 16 января по 6 февраля включительно; 

- указать расценки за слово.

По результатам вам будет отправлен тестовый перевод. 

Перевод как теста, так и самого проекта будет осуществляться с английского на русский. 

    8 лет назад
    Yulia_AIT
    Юлия 
    33 года
    9 лет в сервисе
    Была
    6 лет назад

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