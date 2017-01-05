Перевод с английского на русский (описание товаров - одежда и обувь)

В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года.

Заказчик: крупная торговая онлайн-площадка.

Тематика: перевод описания товаров. Текст довольно простой, в помощь переводчикам отправляются дополнительные инструкции и требования к переводу.

Обязательное требование: владение Trados.

Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо:

- указать, с какими версиями Trados вы работаете;

- указать, какой объем вы сможете перевести с 16 января по 6 февраля включительно;

- указать расценки за слово.

По результатам вам будет отправлен тестовый перевод.

Перевод как теста, так и самого проекта будет осуществляться с английского на русский.