Перевод с русского языка на немецкий (кулинария)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт20 заявок242 просмотра

Требуется перевод кулинарных статей с русского языка на немецкий.

Человек должен хорошо знать немецкий язык и особенно кулинарную тематику.

В основном статьи по размеру 1000-2000 знаков без пробелов.

Сразу предлагать примерную стоимость за 1000 знаков без пробелов перевода.

8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров