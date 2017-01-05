Перевод текста с Русского языка на Китайский

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок212 просмотров

Стоимость: 500 р. / 1800 символов / или 10 USD весь текст

Оплата - ЯД, Киви

Срок выполнения работы - 1 день.

Скриншот всего текста в приложении.

8 лет назад
crowman2
Аркадий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров