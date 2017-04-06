В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года. Заказчик: крупная торговая ...
Перевести статью про историю массажа стопы с английского на русский
Перевести статью на русский язык и согласовать. Пользуйтесь чем хотите: транслейтером, промтом, яндексом... Главное чтобы без ошибок и ляпов. Английский знаю сам, просто лень переводить, печатать и т.д.
Рассмотрю предложения.
Выбранный исполнитель
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