Перевести статью про историю массажа стопы с английского на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен37 заявок342 просмотра

Перевести статью на русский язык и согласовать.  Пользуйтесь чем хотите: транслейтером, промтом, яндексом... Главное чтобы без ошибок и ляпов. Английский знаю сам, просто лень переводить, печатать и т.д.

Рассмотрю предложения.

8 лет назад
Koarof
Роман 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Angellina1
Ангелина 
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Молодец! Текст хороший, стиль выдержанный.
Интересный заказ, интересный заказчик!))) Быстрая оплата за результат, тактичный диалог во время выполнения задания.

Заявки фрилансеров

Angellina1
Ангелина 
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад