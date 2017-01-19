Перевод и адаптация электронного курса с русского на английский

Нужно перевести электронный курс с русского на английский.

Ссылка на готовый курс на русском: http://edelivery.tmx-learning.com/TMX/mini_course_WS/story.html

Во вложенных фалах сценарий и аудиоскрипт.

Перевод не должен (и не может) быть дословным -- задача адаптировать текст (сделать художественный перевод), чтобы максимально передать идею курса.

Ждем предложений с ценой и сроками, а также идеей с переводом названия курса )