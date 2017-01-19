Перевод и адаптация электронного курса с русского на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен9 заявок211 просмотров

Нужно перевести электронный курс с русского на английский.

Ссылка на готовый курс на русском:  http://edelivery.tmx-learning.com/TMX/mini_course_WS/story.html

Во вложенных фалах сценарий и аудиоскрипт.

Перевод не должен (и не может) быть дословным -- задача адаптировать текст (сделать художественный перевод), чтобы максимально передать идею курса.

Ждем предложений с ценой и сроками, а также идеей с переводом названия курса )

8 лет назад
technomatix
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
Заказывали перевод сценария для электронного курса. Качество перевода хорошее, все было сделано всрок. Наши прави и замечания были оперативно учтены.
Хороший заказчик, приятно работать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад