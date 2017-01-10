Перевод текста с рус. на укр.

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Закрыт18 заявок286 просмотров

Необходимо перевести текст с русского на украинский сохранив смысл написанного 

Со 2-й по 8-ю главу включительно (с 12 по 166 стр.) (файл в приложении)

Итого 154 стр.

На выходе файл word .docx с текстом

Важно!  Картинки и схемы в исходный файл включать НЕ нужно.

Достаточно оставить ссылки на картинки "Рис. № описание...."

Срок выполнения до Чт-Пт (12-13 января)

Пишите стоимость выполнения в заявке

Спасибо

8 лет назад
Fishcker
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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