Английский рерайт

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Завершен8 заявок177 просмотров

Нужно переписать текст презентации, и сделать объем 3000 символов без пробелов.

Уникальность 90%. Сроки (13.01.2016) до 18:00.

Оплата: 100 руб - 1000 символов без пробелов.

8 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lwestthebest
Дмитрий 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень качественная работа, выполнена даже быстрее, чем договаривались. Большое спасибо!!!!
Постоянно на связи, правильно составленное ТЗ, своевременная и полная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

lwestthebest
Дмитрий 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад