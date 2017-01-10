Перевод с русского на португальский

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Закрыт5 заявок160 просмотров

Перевод пакета локализации для сайта с русского на португальский.

Файлы отправлю по запросу лично для оценки стоимости и времени.

8 лет назад
starlight_new
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров