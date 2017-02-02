Перевод русского на американский английский

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Завершен20 заявок338 просмотров

Требуется человек, способный красивым, но не академическим, а более разговорным языком, перевести с русского на американский (!) английский несколько А4 страниц текста для сайта интернет-магазина. Текст должен быть максимально понятен американскому читателю, ибо ориентирован именно на него.

Тема несложная, но моментами специфическая.

Для выбора кандидата просим перевести небольшой абзац текста:

"Магазин мёда "Мода Мёда" выгодно отличается уникальной коллекцией лучших сортов мёда, скрупулезным подходом к выбору поставщиков и контролю качества мёда. Мы предоставляем вам возможность купить мёд с пасек разных стран с доставкой прямо к вам домой! Доставка мёда осуществляется по всему миру!"

Переводы и расценки на работу можно присылать в комментарии, ЛС и на почту 

При успешном взаимодействии в перспективе возможен перевод интересных статей в довольно большом объеме.

8 лет назад
colibri31
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Liza_kolobova
Елизавета 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$50
10 дней
Все отлично, работа выполнена в оговоренные сроки, соответствует всем требованиям. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Четкая постановка задачи, постоянная связть и советы по выполнению заказа. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Liza_kolobova
Елизавета 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад