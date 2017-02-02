Перевод русского на американский английский

Требуется человек, способный красивым, но не академическим, а более разговорным языком, перевести с русского на американский (!) английский несколько А4 страниц текста для сайта интернет-магазина. Текст должен быть максимально понятен американскому читателю, ибо ориентирован именно на него.

Тема несложная, но моментами специфическая.

Для выбора кандидата просим перевести небольшой абзац текста:

"Магазин мёда "Мода Мёда" выгодно отличается уникальной коллекцией лучших сортов мёда, скрупулезным подходом к выбору поставщиков и контролю качества мёда. Мы предоставляем вам возможность купить мёд с пасек разных стран с доставкой прямо к вам домой! Доставка мёда осуществляется по всему миру!"

Переводы и расценки на работу можно присылать в комментарии, ЛС и на почту

При успешном взаимодействии в перспективе возможен перевод интересных статей в довольно большом объеме.