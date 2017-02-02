Перевод пакета локализации для сайта с русского на португальский. Файлы отправлю по запросу лично для оценки стоимости и времени.
Перевод русского на американский английский
Требуется человек, способный красивым, но не академическим, а более разговорным языком, перевести с русского на американский (!) английский несколько А4 страниц текста для сайта интернет-магазина. Текст должен быть максимально понятен американскому читателю, ибо ориентирован именно на него.
Тема несложная, но моментами специфическая.
Для выбора кандидата просим перевести небольшой абзац текста:
"Магазин мёда "Мода Мёда" выгодно отличается уникальной коллекцией лучших сортов мёда, скрупулезным подходом к выбору поставщиков и контролю качества мёда. Мы предоставляем вам возможность купить мёд с пасек разных стран с доставкой прямо к вам домой! Доставка мёда осуществляется по всему миру!"
Переводы и расценки на работу можно присылать в комментарии, ЛС и на почту
При успешном взаимодействии в перспективе возможен перевод интересных статей в довольно большом объеме.
Выбранный исполнитель
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