Перевод каталога продукции с русского на украинский

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Закрыт20 заявок306 просмотров

Перевод каталога продукции технического характера с русского на украинский язык, возможно сотрудничество на постоянной основе. Тестовое задание-перевести 1 станичку(пример 7 или8), если результат нам понравится, договоримся о цене. Тект несложный, много однотипной информации. Ссылка на каталог http://www.gazer.com/catalog-gazer-carelectronics-2017-ru.pdf 

8 лет назад
guest_14843044076873
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8 лет назад

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