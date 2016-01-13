На основе предоставленной информации и содержания (оглавления) нужно написать книгу на английском языке. Ничего искать и придумывать - не нужно, вся информация дается: содержание, блог, тренинги, печатная информация на русском и английском языке.

Тема: сексуальное мастерство для мужчин.

Приблизительный объем: 70 тыс зн БП

Оплата: 1.5 $ за 1000 зн БП

Ищутся исполнители, которые знают английский выше среднего,имеют диплом филолога и общались с носителями языка, имеют портфолио или резюме.

Срок - 2 недели.

Способ оплаты: Вебмани, 50% выплачивается после сдачи первого чернового варианта работы, 50% после полного редактирования правок по работе.

Приступить нужно незамедлительно.