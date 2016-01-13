Проект обзвона по америке и европе.

Нужен человек с хорошим английским для обзвона по европе и америке и поиску прямых телефонов людей.

То есть есть имя человека, компания, иногда некоторые другие данные.

Нужно будет искать телефон этой компании и пытаться найти прямой телефон этого человека.

Будет четкий контроль, все звонки будут записываться и надо будет звонить и искать людей.

Дайте примерно цены на которые нам нужно ориентироваться за час и за день работы(8 часов).