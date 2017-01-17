Перевод презентации на английский язык

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Завершен20 заявок341 просмотр

Презентация в powerpoint, небольшой объем текста, но в некоторых местах есть техническая специфика.

PowerPoint
8 лет назад
marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bnm743ld
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$6
3 дня
Все как всегда отлично! Четкие сроки, грамотное решение задачи, рекомендую к сотрудничеству!
Это уже не первый опыт моего сотрудничества с Анной, всё замечательно, как всегда. Задача поставлена чётко, все замечания и пожелания адекватны и обоснованы. Никаких проблем с оплатой. Спасибо!

Заявки фрилансеров

bnm743ld
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад

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