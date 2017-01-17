Перевод каталога продукции технического характера с русского на украинский язык, возможно сотрудничество на постоянной основе. Тестовое задание-перевести 1 станичку(пример 7 или8), если результат нам понравится, договоримся о цене. Тект несложный, много однотипной информации. Ссылка на каталог http://www.gazer.com/catalog-gazer-carelectronics-2017-ru.pdf
Перевод презентации на английский язык
Презентация в powerpoint, небольшой объем текста, но в некоторых местах есть техническая специфика.
Выбранный исполнитель
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