Перевести текст спортивной статьи с англ. на рус.

Перевести текст спортивной статьи (американский футбол) с английского на русский. Требования: 1. Уникальность текста должна быть не ниже 85% по https://text.ru/antiplagiat/ 2. Текст должен быть переведен грамотно, без потери смысла. 3. Имена людей и названия команд в тексте статьи нужно также перевести (названия можно найти в Google, это известные команды и люди). 4. Результат перевода предоставить только заказчику. Можно упоминать об данном задании, но сам текст публиковать запрещено. Количество символов: ~4200 включая пробелы. Текст статьи прекреплен к данному заданию.