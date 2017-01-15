Написать материал для книги на английском языке

$110
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Закрыт2 заявки119 просмотров

На основе предоставленной информации из разных источников и содержания (оглавления) нужно написать книгу на английском языке. Ничего искать и придумывать - не нужно, вся информация дается: содержание, блог, видео информация, печатная информация на русском и английском языке.

Тема: сексуальное мастерство для мужчин.

Приблизительный объем: 70-90 тыс зн БП

Оплата: 1.5 $ за 1000 зн БП

Ищутся исполнители, которые знают английский выше среднего,имеют диплом филолога и общались с носителями языка, имеют портфолио или резюме.

Срок - 2 недели.

Способ оплаты: Вебмани, 50% выплачивается после сдачи первого чернового

варианта работы, 50% после полного редактирования правок по работе.

Приступить нужно незамедлительно.

8 лет назад
elinak1989
Элина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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