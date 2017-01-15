Нужно собрать информацию в Китайском интернете (знание Китайского!) 1. Список топовых 5 облачных хостеров (топ 5 линки есть скину, надо предоставить цены на разные конфигурации), либо можешь своей инциативой предоставить 5 облачных конкурентов ...
Написать материал для книги на английском языке
На основе предоставленной информации из разных источников и содержания (оглавления) нужно написать книгу на английском языке. Ничего искать и придумывать - не нужно, вся информация дается: содержание, блог, видео информация, печатная информация на русском и английском языке.
Тема: сексуальное мастерство для мужчин.
Приблизительный объем: 70-90 тыс зн БП
Оплата: 1.5 $ за 1000 зн БП
Ищутся исполнители, которые знают английский выше среднего,имеют диплом филолога и общались с носителями языка, имеют портфолио или резюме.
Срок - 2 недели.
Способ оплаты: Вебмани, 50% выплачивается после сдачи первого чернового
варианта работы, 50% после полного редактирования правок по работе.
Приступить нужно незамедлительно.
Заявки фрилансеров
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