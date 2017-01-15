Нужен перевод текста (в прикрепленном файле) с русского на английский, объем - 2249 символов без пробелов. Стоимость - 150 грн. Оплата на карту ПриватБанка.
Собрать информацию в Китайском интернете
Нужно собрать информацию в Китайском интернете (знание Китайского!)
1. Список топовых 5 облачных хостеров (топ 5 линки есть скину, надо предоставить цены на разные конфигурации), либо можешь своей инциативой предоставить 5 облачных конкурентов в Китае .
Сайты с поиском работников, найти профессии и знать средний диапазон зарплат:
2. Тех поддержка - УРОВЕНЬ 1 (Клиентская поддержка)= сайты по поиску работников Китайцев(дать 3-5 сайтов), диапазон зарплат по этой професси . Это решение первоначальных поступающих вопросов, перегрузить сервак, решить вопрос с клиентом , билинг заморочки и тп, начальные знания линукс 2.1 5-7 контор (с их урлами) предоставляющие такие услуги , тех поддержка куровень 1,но на аутсорсинге3. Тех Поддержка - УРОВЕНЬ 2 (удаленное администратирование серваков) = сайты по поиску работников, диапазон зарплат какой у них, отлиное знание линукс систем, удаленое настройка, администратирование , установка софта и тп 3.1 * 5-7 контор (с их линками) предоставляющие такие услуги Тех поддержка уровня 2 , но на аутсорсинге
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