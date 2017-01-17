Требуются профессиональные переводчики с опытом работы с художественными текстами и знанием разговорного сленга. Задача: перевод художественной книги с русского на английский. Суммарный объем: около 500 000 знаков с пробелами, который будет разделен на нескольких человек ...
Перевод резюме на английский
Добрый вечер! Нужен перевод резюме на английский язык, около 2,6 тыс символов. Смогли бы Вы взяться и сколько это будет стоить?
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