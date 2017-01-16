Выбрать/первести Title/названия для товарной базы футболок с принтами.

Есть товарная база принтов, которым нужно дать тайтлы с максимальным содержанием поисковых ключевых слов по теме принта с ограничением в 50 символов на немецком и английских языках для продажи в Германии. Пример

Для подбора ключевых слов есть доступ к удобному инструменту от Terapeack. Посмотреть пример

База состоит примерно из 15000 позиций.

﻿