Специалист по Joomla или Drupal

Здравствуйте.

Нужен программист для по проектной работы.

На данный момент нужен программист, готовый приступить к работе. Проект для начала в пределах 600-900 уе за вашу работу.

Требования:

- доступность для связи в течении дня по icq или skype

- готовность приступить к работе, а не я готов обсудить и после получасовой беседы сказать "ой нет я занят"

- адекватность и порядочность, не пропадать с проектом и сдать в сроки оговоренные перед началом работы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- постоянный поток заказов проектов на джумле, друпале, куби или вордпрессе

- адекватную оплату согласованную с вами

- вся наша команда сотрудников в вашем распоряжении

Оставляйте ваше портфолио и навыки и контакты для связи.