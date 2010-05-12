Специалист по Joomla или Drupal

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок234 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен программист для по проектной работы.

На данный момент нужен программист, готовый приступить к работе. Проект для начала в пределах 600-900 уе за вашу работу.

Требования:

- доступность для связи в течении дня по icq или skype

- готовность приступить к работе, а не я готов обсудить и после получасовой беседы сказать "ой нет я занят"

- адекватность и порядочность, не пропадать с проектом и сдать в сроки оговоренные перед началом работы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- постоянный поток заказов проектов на джумле, друпале, куби или вордпрессе

- адекватную оплату согласованную с вами

- вся наша команда сотрудников в вашем распоряжении

Оставляйте ваше портфолио и навыки и контакты для связи.

JoomlaDrupal
14 лет назад
saniushka
40 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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