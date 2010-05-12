Разработчик Ajax/DHTML

Добрый день, мы ищем Perl программиста для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Опыт работы над таким проектом украсит ваше резюме, поскольку мы - лидеры в своей нише на международном рынке. Требования: Хорошее знание Perl, mysql. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по Ajax/DHTML для доработки готовых и написания новых скриптов и функций.
Наличие опыта и нормальных примеров работ обязательно.
Без длительной истории на сайте и репутации - просьба не писать.
Без готовности быть на связи и в дальнейшем (при необходимости - платно) поддерживать/исправлять свои скрипты - просьба не писать.
Вобщем интересует адекватный грамотный и ответственный разработчик, а не однодневка зарабатывающая на пиво.
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