Разработчик Ajax/DHTML

Требуется специалист по Ajax/DHTML для доработки готовых и написания новых скриптов и функций.

Наличие опыта и нормальных примеров работ обязательно.

Без длительной истории на сайте и репутации - просьба не писать.

Без готовности быть на связи и в дальнейшем (при необходимости - платно) поддерживать/исправлять свои скрипты - просьба не писать.

Вобщем интересует адекватный грамотный и ответственный разработчик, а не однодневка зарабатывающая на пиво.