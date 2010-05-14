Здравствуйте,

Нужен опытный ASP.Net C# разработчик для долгосрочного удаленного сотрудничества.

Работа на проектной основе (в ближайших планах аукцион, информационная система для фитнес центров).

Взаимодействие через e-mail, skype (обязательно) и icq (как запасной вариант).

Оплата по завершении проекта или этапа, по итогу рабочих часов за проект / этап исходя из 35 000 руб. / мес при 8 часовом рабочем дне.

Необходимые знания и опыт:

1. ASP.Net C#

2. MS SQL

3. HTML

4. CSS

5. JavaScript

Необходимые условия:

1. Опыт создания web решений на базе ASP.Net C#.

2. Наличие постоянного доступа в Интернет позволяющего без стеснения общаться через Skype.

3. Ежедневное присутствие в on-line.

Мне нужно знать:

Каждый вопрос имеет вес и влияет на решение, даже если вы не понимаете зачем он задан!

1. Ваши знания, умения и опыт (по вышеперечисленным направлениям)?

2. Примеры реализованных проектов (если есть)?

3. Страна, город проживания?

4. Skype, ICQ?

5. Кол-во часов в рабочий день которое вы готовы посвятить проектам и в какой половине дня?

6. Кол-во часов в неделю которое вы готовы посвятить проектам?

7. Когда готовы приступить к работе?

8. Дата вашего рождения (ДД/ММ/ГГГГ; НЕ ВОЗРАСТ)?

9. Ваша текущая занятость / учеба?

Успехов!

Олег