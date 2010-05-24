Требуется тех программист в смс биллинг.

$3500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки249 просмотров
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Должностные обязанности:

Разработка биллинговой платформы и её усовершенствование в процессе использования

Обеспечение стабильной работы ресурса, серверов

Мониторинг ошибок, нагрузок

Решение технических проблем

Взаимодействие с партнёрами по техническим проблемам

Решение различных непредвиденных задач и возникающих вопросов

Требования к кандидатам:

Высшее образование

Проживание в Москве

Честность, ответственность, аккуратность

Работоспособность, умение творчески мыслить, математический склад ума

Интерес к решению нестандартных задач

Отличное знание языка, на котором будет написана биллинговая платформа

Грамотность

Коммуникабельность

Отсутствие вредных привычек(опциально)

Условия:

Заработная плата от 60 000 руб. и выше

Полный социальный пакет

Рабочий день ненормированный

В данный момент платформа написана на php kohana.

Связь icq 694-694

14 лет назад
system7771
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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